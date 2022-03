Dall’Oglio: "Vittoria importante, crediamo nella B" Le dichiarazioni del centrocampista dopo la vittoria contro gli irpini

Avellino – Palermo 1-2, il commento del centrocampista Jacopo Dall’Oglio: “Siamo felici della vittoria di oggi contro l’Avellino, anche per i tifosi che ci seguono sempre. Noi crediamo alla Serie B, il direttore e il presidente hanno costruito la squadra per salire di categoria. Non ci sentiamo inferiori ad altre squadre che magari ora sono più in alto rispetto a noi. Cercheremo di arrivare nella posizione migliore e giocare i playoff a viso aperto”.

“Noi diamo sempre il massimo durante gli allenamenti e il nostro obiettivo è di riportarlo durante le gare. Fuori casa magari abbiamo fatto poco bene, ma siamo sempre concentrati. Abbiamo la testa a mercoledì per la gara contro la Fidelis Andria. Riguardo me stesso, in questo momento non sono al cento per cento. Contro il Catanzaro ho preso una ginocchiata nel quadricipite che mi ha fatto star fuori per parecchie partite. Ho faticato per rimettermi al livello degli altri, oggi il mister mi ha dato fiducia. Non sono al massimo della condizione, ma ci arriverò”.