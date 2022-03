Espulso in Avellino-Palermo, Tito squalificato per 2 turni E a Taranto non ci sarà neanche capitan Aloi

L'Avellino paga ancora dazio al Giudice Sportivo. Questa volta, a farne le spese è Fabio Tito: l'esterno biancoverde è stato squalificato per due turni, in seguito all'espulsione rimediata nel match di ieri contro il Palermo. Ma mercoledì, allo Iacovone di Taranto, sfida in programma alle 14.30 non ci sarà neanche capitan Salvatore Aloi: per lui è scattato lo stop di un turno per somma di ammonizioni cumulate in più gare.