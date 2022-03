È la vigilia di Taranto-Avellino, si ferma Matera: le ultime Uno stop, ma anche un recupero verso la gara contro i rossoblu per Gautieri

Altro stop in casa Avellino. Antonio Matera ha accusato un fastidio al flessore ed è stato fermato a scopo precauzionale nella rifinitura verso la sfida con il Taranto, in programma domani (ore 14.30) allo stadio "Erasmo Iacovone". Il centrocampista, andato a segno nel match con il Palermo, perso dai lupi con il risultato di 1-2, non scenderà in campo nella trasferta coi rossoblu.

Oliver Kragl torna, invece, a disposizione di Carmine Gautieri: il tedesco ha superato il problema al flessore, che l'ha costretto al forfait per il match con i rosanero. Simone Ciancio è pronto al rientro: ieri la negativizzazione e subito dopo gioia in famiglia per la nascita del figlio. L'esterno difensivo ligure ha ricevuto un permesso da parte della società e rientrerà in gruppo nella giornata di domani.

Jacopo Murano e il membro dello staff tecnico restano in quarantena: l'esito del tampone di controllo è ancora positivo. Il ciclo di test nasofaringei, effettuato dagli altri tesserati biancoverdi, ha dato esito negativo. Come da previsioni, Lorenzo Chiti e Antonio Di Gaudio risultano ancora nell'elenco dei lungodegenti in casa Avellino. Gautieri non potrà schierare Fabio Tito e Salvatore Aloi nella trasferta di Taranto in virtù della squalifica rimediata dopo Avellino-Palermo.