Taranto-Avellino 0-1, Bove: "Felice per il gol, la vittoria era importante" Le parole dell’autore della rete decisiva contro il Taranto al termine del match

Taranto – Avellino 0-1, il commento del difensore Davide Bove: “Lo sfottò di Luigi Silvestri in merito al mio gol? Io e lui scherziamo sempre, questa settimana è toccato a me, domenica spero sia il suo turno. È stato un colpo di fortuna, lo dedico alla mia famiglia e alla mia ragazza Carlotta. Che sia stato io o un altro a segnare, l’importante era conquistare i tre punti. Venire da una sconfitta non è mai facile, ma oggi abbiamo vinto in un campo difficile contro un’ottima squadra”.