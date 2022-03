Taranto-Avellino 0-1, Gautieri: "Bravi, occorre solo più cattiveria" Il tecnico: “Il settore giovanile ci sta dando un contributo importante"

Taranto – Avellino 0-1, il commento di mister Gautieri: “È stata una partita importante su un campo dove giocare con la palla a terra era difficile. Abbiamo giocato una gara di qualità per 60 minuti, ma c’è stato anche un momento in cui abbiamo sofferto. La squadra, però, ha saputo stringere i denti, lottare e fare branco e si può dire che ne sia uscita molto bene. Sapevamo sarebbe stata una gara complicata contro una squadra che lotta per la salvezza, faccio i complimenti ai ragazzi che, come sempre, hanno dato il massimo”.

“Siamo arrivati tante volte nei 16 metri e anche in area di rigore, ma dobbiamo lavorare per essere più cattivi in quelle situazioni. Stiamo lavorando per velocizzare il gioco ed essere più lucidi nell’ultimo passaggio, dobbiamo perfezionare questo aspetto per poterci togliere qualche soddisfazione”.

“Matera? Ha avuto un problema fisico e abbiamo preferito tenerlo a casa per la prossima gara. Carriero? Spinge tanto, ci sta dando una grossa mano e bisogna recuperarlo. È un ragazzo che non si tira mai indietro, del resto come tutti. Pur non essendo in perfette condizioni fa sentire la sua presenza”.

“Esordio Mocanu? Oggi avevamo bisogno di lui e l’ho schierato in campo. Anche se per poco tempo, è stato comunque d’aiuto. I giovani si allenano con noi da tanto tempo e devono sentirsi sempre pronti. Anche contro il Palermo volevo far entrare Tarcinale, poi c’è stata l’espulsione di Tito e non è stato più possibile”.

“Riguardo il periodo complicato che stiamo vivendo, ho la fortuna di allenare un gruppo di uomini veri che si mettono sempre in discussione, giorno dopo giorno. Tra Covid, infortuni e squalifiche è normale che vengano a mancare alcuni giocatori, ma il gruppo è forte e unito. Aspettiamo i rientri, anche per far recuperare chi sta tirando molto”.