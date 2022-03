Avellino, testa al Messina: riecco Murano. E Di Gaudio accelera Il lucano si è negativizzato e torna in gruppo. Il palermitano ha completato il percorso specifico

Ripresa immediata per l'Avellino dopo la vittoria (0-1) ottenuta a Taranto. Allenamento mattutino per i lupi con lo sguardo rivolto alla sfida con l'ACR Messina, in programma domenica al "Partenio-Lombardi" (ore 14.30): i calciatori impiegati all'Erasmo Iavocone da lavoro defaticante in piscina, mentre chi non è sceso in campo contro i rossoblu ha sviluppato una seduta tecnico-tattica sul manto erboso del "Partenio-Lombardi".

Jacopo Murano si è negativizzato. L'attaccante lucano si è sottoposto alle visite mediche di rito, come da protocollo al rientro dal covid, ed è nuovamente a disposizione di Carmine Gautieri. Resta positivo, invece, il membro dello staff tecnico. Antonio Di Gaudio sembra pronto al ritorno in gruppo. Il fantasista palermitano ha concluso il programma specifico di recupero dal problema al ginocchio destro e, passo dopo passo, si avvicina alla condizione utile per tornare a lavorare con i compagni di squadra.

Resta ai box, invece, Antonio Matera. Il centrocampista ha saltato la trasferta di Taranto per una infiammazione al flessore, definita severa dallo staff medico. Matera si sottoporrà a terapie e sarà rivalutato solo dopo il recupero con il Catania, in programma mercoledì. Salterà, quindi, almeno le prossime due sfide in calendario. Ancora limitato al lavoro differenziato Lorenzo Chiti, bloccato da un problema al retto femorale.