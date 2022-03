Avellino - ACR Messina, arbitra Collu: ha diretto anche il match d'andata Riecco l'arbitro sardo, nuovamente designato per la sfida tra gli irpini e i peloritani

Avellino - ACR Messina sarà diretta da Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, che aveva già arbitrato la gara d'andata, la vittoria dei lupi contro i peloritani allo stadio "San Filippo - Franco Scoglio" con il risultato di 1-0 (gol di Mamadou Kanoute al 33' nel match giocato lo scorso 14 novembre). È l'unico precedente per i biancoverdi con il fischietto sardo sarà coadiuvato dagli assistenti, Mauro Dell'Olio della sezione di Molfetta e Stefano Lenza della sezione di Firenze con Antonio Di Reda della sezione di Molfetta quarto ufficiale. Collu ha diretto 17 gare in stagione: 13 nei gironi di Serie C, una di Coppa Italia della terza serie e tre di Primavera 1. Sono 8 le sfide dirette nel raggruppamento meridionale (l'ultima il 12 febbraio, il 3-1 del Palermo sulla Juve Stabia).

Serie C

Girone C - 33° turno

Le designazioni arbitrali

Avellino - ACR Messina: Collu

Foggia - Catania: Pascarella

Campobasso - Latina: Bonacina

Catanzaro - Turris: Petrella

Fidelis Andria - Paganese: Bitonti

Monterosi Tuscia - Juve Stabia: Cherchi

Potenza - Palermo: Panettella

Taranto - Monopoli: Caldera

Virtus Francavilla - AZ Picerno: Perri