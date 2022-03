Taranto, 14 positivi al covid: rinviato il match con il Monopoli Mercoledì scorso il match casalingo perso contro l'Avellino (0-1)

Il Taranto ha reso noto la positività di 14 tesserati al covid-19. Mercoledì scorso il club rossoblu ha ospitato l'Avellino per il match vinto dai lupi con il gol di Davide Bove al 57' (0-1). Il Taranto "ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo vigente, procedendo al relativo isolamento domiciliare. Domani 19 marzo, gli elementi del gruppo squadra risultati negativi, verranno sottoposti ad un nuovo ciclo di test": si legge nella nota della società. Il sodalizio ionico si è attivato "prontamente ad inoltrare la richiesta alla Lega Pro per il rinvio della gara contro il Monopoli in programma domenica 20/03/2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Erasmo Iacovone valevole per la 33^ giornata di Campionato". Il match è stato rinviato.

Taranto - Monopoli: rinviata al 9 aprile. "Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla societa` Taranto ai sensi del punto 3 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 180/L del 19 gennaio 2022, la Lega dispone che la gara Taranto-Monopoli, in programma domenica 20 marzo 2022, venga posticipata a mercoledi` 6 aprile 2022, Stadio Comunale “Erasmo Iacovone”, Taranto, con inizio alle ore 14.30".