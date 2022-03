Avellino, Matera: "Secondo posto? Siamo più forti del Catanzaro" Il centrocampista ha fatto parte della delegazione presente all'evento per la festa del papà

Antonio Matera ha fatto parte della delegazione dei calciatori dell'Avellino che hanno celebrato la festa del papà con un evento organizzato dallo store ufficiale dei biancoverdi. Inevitabile soffermarsi sui prossimi appuntamenti, a partire da quello più vicino in ordine cronologico: “Domani affronteremo il Messina, una squadra che sa e potrebbe essere fastidiosa perché ha bisogno di punti per la salvezza. Con mister Gautieri ci siamo preparati bene durante la settimana e c’è la voglia di conquistare più punti possibili nei prossimi match: dopo il Messina ci sarà il Catania e, la domenica successiva, la trasferta col Picerno. Se conquistiamo tre vittorie su tre possiamo giocarci tranquillamente il secondo posto”.

Il centrocampista suona la carica: “Nessuno regala nulla in questo campionato, soprattutto nel nostro girone, quindi, pensiamo a fare una buona prestazione. Riguardo al problema degli infortunati e dei casi covid in questo calendario compresso di appuntamenti, noi l’abbiamo sempre affrontato tutti insieme. La nostra rosa è forte e, ora che l’emergenza è quasi finita e siamo tutti a disposizione, tutti dobbiamo dare il massimo. I tifosi? Se hanno la possibilità di venire allo stadio a noi fa molto piacere, ci danno un aiuto in più. Se non vengono un motivo ci sarà e noi siamo qui ad aspettarli. I casi covid nel Taranto? Non è stato assolutamente motivo di agitazione per noi, siamo tutti costantemente sotto controllo. Il secondo posto? Siamo più forti del Catanzaro, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo”.