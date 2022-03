Festa: "Nuovo stadio? I tempi non si sono allungati. Canoni? Falsi miti" Il sindaco di Avellino: "Guardo con fiducia al 2024. Felice per il ritorno di De Vito"

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha preso parte all'evento organizzato dal club biancoverde, presso lo store ufficiale, per la festa del papà: “L’iniziativa organizzata oggi dall’Avellino è molto importante per la città. Questa giornata è fondamentale per trasferire il valore e il senso di appartenenza al territorio ai propri figli, a partire dai più piccoli: solo così riusciamo a resistere alle difficoltà che ogni giorno siamo chiamati ad affrontare, migliorando anche la condizione territoriale”.

Sulla squadra: “Da tifoso, senza esprimere giudizi sull’operato di Braglia e Di Somma, che ringraziamo, ho creduto che ci fosse bisogno di una svolta. Sono contento che ci sia stato a favore di Enzo De Vito, un ragazzo irpino, che è cresciuto bene e si è formato. Inoltre, allunga la tradizione dei direttori sportivi irpini. Sono convinto che potrà dare un grande contributo a questa società. Sicuramente nei playoff diremo la nostra”.

Canoni “Partenio-Lombardi”: “Questione stadio? È un argomento che ciclicamente viene ripreso. Per alcuni mi sembra una ragione di vita, ma tutti devono stare tranquilli. Nel rispetto delle regole tutte le spettanze dovute al Comune saranno incassate e su questo c’è sia la volontà da parte dell’Avellino, sia la nostra determinazione, anche perché la giustizia e i tributi sono uguali per tutti. Preferirei che non si costruissero falsi miti, dato che questo fa male al territorio. Avellino è un patrimonio di tutti, è anche motivo d’orgoglio con cui ci presentiamo in tutta Italia. Credo sarebbe opportuno evitare di strumentalizzare”.

Nuovo stadio: “Riguardo il nuovo stadio stiamo andando avanti con l’istruttoria relativa al progetto. C’era una questione tecnica da affrontare e, gli uffici, confrontandosi anche con l’Avellino, ha risolto quest’ultimo dubbio burocratico. Quindi, siamo pronti e spero che si possa procedere con la fase autorizzatoria al più presto. I tempi di costruzione non si sono allungati, ci sono degli standard urbanistici da rispettare. Sono fiducioso che nel 2024 potremo avere una buona parte della struttura già messa in piedi”.