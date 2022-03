Avellino, 4 indisponibili e 4 novità dall'inizio contro il Messina Gautieri continua il turnover ragionato nel pieno del tour de force

Il tour de force continua e chi si ferma è perduto. L'Avellino è pronto a sfidare l'ACR Messina (domani, ore 14,30, stadio “Partenio-Lombardi”) nella trentatreesima giornata del girone C di Serie C. Obiettivo continuità dopo il successo infrasettimanale a Taranto; un solo risultato a disposizione, la vittoria, per dare sostanza alla rincorsa al secondo posto: il nuovo traguardo che i lupi si sono prefissi di tagliare dopo aver alzato “bandiera bianca” nella rincorsa, infinita e senza esito, al Bari.

Contro i peloritani, a caccia di punti salvezza, Gautieri dovrà rinunciare nuovamente all'oggetto misterioso Chiti, ancora alle prese con un acciacco al retto femorale, e a Di Gaudio, sparito dai radar dalla gara casalinga col Monterosi Tuscia dello scorso 12 febbraio e finora mai a disposizione del neo-tecnico partenopeo: il fantasista sta rientrando gradualmente in gruppo dopo aver terminato il programma di recupero dai problemi al ginocchio destro, che lo hanno tagliato fuori dai giochi. Non ci sarà neppure Matera, che ha continuato con il programma di terapie resosi necessario in seguito alle noie a un flessore riscontrate in occasione della gara casalinga con il Palermo. Contro i rosanero è, infine, stato espulso per proteste Tito, che si appresta a scontare il secondo dei due turni di squalifica che gli sono stati comminati dal giudice sportivo.

Capitolo formazione. Probabili quattro novità dal primo minuto rispetto all'undici iniziale scelto solo pochi giorni fa allo “Iacovone”: Dossena per Scognamiglio in difesa; Ciancio per Rizzo sulla corsia destra; Aloi (al rientro dopo un turno di stop) per De Francesco nel cuore del settore nevralgico; Maniero per Plescia in attacco.

L'elenco dei 21 convocati.

Portieri: Pane, Pizzella, Forte.

Difensori: Rizzo, Scognamiglio, Dossena, Bove, Ciancio, Silvestri, Mignanelli.

Centrocampisti: Aloi, Mastalli, De Francesco, Carriero, Kragl.

Attaccanti: Kanoute, Murano, Plescia, Maniero, Micovschi, Tracinale.

La probabile formazione.

Avellino (3-5-2): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Rizzo, Carriero, Aloi, Kragl, Mignanelli; Kanoute, Maniero. A disp.: Pane, Pizzella, Scognamiglio, Ciancio, Mastalli, De Francesco, Tarcinale, Micovschi, Murano, Plescia. All.: Gautieri.