Messina, uno squalificato e 2 assenti ma Raciti recupera una pedina chiave Il tecnico: "Non vanifichiamo gli sforzi fatti". Ecco la probabile formazione

L'ACR Messina è pronto per la trasferta ad Avellino, valida per la trentatreesima giornata del girone C di Serie C. Nell'elenco dei 22 convocati non figura lo squalificato Rizzo, ma c'è Marginean, in recupero. Fuori il terzo portiere Fusco e l'esterno sinistro difensivo Morelli.

Così il tecnico Ezio Raciti nel pre-partita: “Non possiamo fermarci a recriminare, dobbiamo solo concentrarci sul lavoro e fare punti. Dobbiamo tirarci fuori da questa situazione per la città, per i tifosi, per la società e anche per non vanificare gli sforzi fatti”.

L'elenco dei 22 convocati.

Portieri: Caruso, Lewandowski.

Difensori: Angileri, Camilleri, Carillo, Celic, Fazzi, Goncalves, Rondinella, Trasciani.

Centrocampisti: Damian, Fofana, Konate, Marginean, Simonetti, Statella.

Attaccanti: Adorante, Balde, Busatto, Catania, Piovaccari, Russo.

La probabile formazione.

ACR Messina (4-2-3-1): Lewandowski; Trasciani, Celic, Carillo, Fazzi; Fofana, Damian; Statella, Marginean, Gonçalves; Adorante. A disp.: Caruso, Rondinella, Camilleri, Angileri, Catania, Konate, Simonetti, Russo, Busatto, Balde, Piovaccari. All.: Raciti.