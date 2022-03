Avellino - ACR Messina, le probabili formazioni Alle 14,30 la gara valida per la trentatreesima giornata del girone C di Serie C

Se è vero che il calcio si perde spesso nella retorica, arrivati alla trentatreesima giornata del girone C di Serie C dire che i punti pesano doppio non è una frase fatta. Rush finale e tour de force si mescolano, la necessità di non compiere passi falsi e di portare a casa l'intera posta in palio diventano vitali in chiave playoff e salvezza: Avellino – ACR Messina (stadio “Partenio-Lombardi”, ore 14,30) è la perfetta sintesi di una partita in cui gli obiettivi sono diversi, ma è comune l'obbligo di far risultato, possibilmente pieno.

I lupi cercano continuità dopo il successo infrasettimanale a Taranto per dare sostanza alla rincorsa al secondo posto: il nuovo traguardo che si sono prefissi di tagliare dopo aver alzato “bandiera bianca” nella rincorsa, infinita e senza esito, al Bari. Contro i peloritani, che fanno proprio la corsa sul Taranto, fermato da una valanga di casi Covid (18) e vogliono tirarsi fuori in extremis dalla zona playout, Gautieri dovrà rinunciare agli acciaccati Chiti, Di Gaudio e Matera e a Tito, squalificato.

Capitolo formazione. Probabili quattro novità dal primo minuto rispetto all'undici iniziale scelto solo pochi giorni fa allo “Iacovone”: Dossena per Scognamiglio in difesa; Ciancio per Rizzo sulla corsia destra; Aloi (al rientro dopo un turno di stop) per De Francesco nel cuore del settore nevralgico; Maniero per Plescia in attacco. La possibile sorpresa? Mastalli al posto di Kragl.

Sponda siciliana out lo squalificato Rizzo, ma c'è Marginean, in recupero. Fuori il terzo portiere Fusco e l'esterno sinistro difensivo Morelli. “Non possiamo fermarci a recriminare, dobbiamo solo concentrarci sul lavoro e fare punti. Dobbiamo tirarci fuori da questa situazione per la città, per i tifosi, per la società e anche per non vanificare gli sforzi fatti” ha suonato così, la carica, alla vigilia della partita, il tecnico degli ospiti Ezio Raciti.

Avellino – ACR Messina, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 14,30)

Avellino (3-5-2): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Ciancio, Carriero, Aloi, Kragl, Mignanelli; Kanoute, Maniero. A disp.: Pane, Pizzella, Rizzo, Scognamiglio, Mastalli, De Francesco, Tarcinale, Micovschi, Murano, Plescia. All.: Gautieri.

Squalificati: Tito.

Indisponibili: Chiti, Di Gaudio, Matera.

Ballottaggi: Ciancio – Rizzo: 60% - 40%; Kragl – Mastalli: 55% - 45%.

Diffidati: Ciancio, De Francesco, Dossena, Mignanelli, Tito.

ACR Messina (4-2-3-1): Lewandowski; Trasciani, Celic, Carillo, Fazzi; Fofana, Damian; Statella, Marginean, Gonçalves; Adorante. A disp.: Caruso, Rondinella, Camilleri, Angileri, Catania, Konate, Simonetti, Russo, Busatto, Balde, Piovaccari. All.: Raciti.

Squalificati: Rizzo.

Indisponibili: Fusco, Morelli.

Ballottaggio: Damian – Simonetti: 55% - 45%.

Diffidati: Balde, Carillo, Konate, Lewandowski, Mikulic, Morelli, Piovaccari, Russo, Simonetti.

Arbitro: Collu della sezione di Cagliari. Assistenti: Dell'Olio della sezione di Molfetta e Lenza della sezione di Firenze. Quarto Ufficiale: Di Reda della sezione di Molfetta.