Aloi: "Silvestri? Si può sbagliare, ma in certi momenti la palla deve volare" Avellino - ACR Messina 1-1, il capitano: "Chiediamo scusa ai tifosi, serve più concentrazione"

Avellino – ACR Messina 1-1, il commento del centrocampista dei biancovedi, Salvatore Aloi: “Sicuramente fa male pareggiare una partita del genere, per noi è come una sconfitta. Non è la prima volta che ci accade quest’anno, basta ricordare contro il Foggia e il Monopoli. Ci vuole più concentrazione, bisogna capire certi momenti e situazioni. Dispiace per i tifosi e chiediamo scusa. Lo spogliatoio è deluso e amareggiato, dato che stiamo lavorando tanto giorno dopo giorno. Non ci aspettavamo un finale simile, ma dobbiamo essere forti mentalmente. Mercoledì ci sarà il recupero contro il Catania e dobbiamo riscattarci. Il gol del pareggio è arrivato dopo che ci siamo abbassati un po’, dovevamo gestire di più la palla e chiuderla subito con un secondo o terzo gol. L’errore di Silvestri può accadere a chiunque. L’ho rincuorato, anche se in certe situazioni la palla deve volare. Bisogna imparare a parlare meno sui social o in conferenza e a gestire le vittorie con minor esaltazione, restando concentrati? Io sono abituato a parlare poco e a fare il massimo, ma ognuno ha il proprio carattere. Per quanto mi riguarda preferisco che siano sempre prima gli altri a sbagliare a parlare. Il nostro obiettivo resta il secondo posto, mancano sei partite e dovremo essere tutti uniti nell’affrontarle. La strada è lunga, dobbiamo vincere”.