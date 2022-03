Gautieri: "I fischi non vanno mai bene, bisogna cercare di capire il momento" Avellino - ACR Messina 1-1, il tecnico: "I tifosi ci aiutino. Maniero? Ecco cosa gli è capitato"

Avellino – ACR Messina 1-1, il commento del tecnico dei biancoverdi, Carmine Gautieri: “Sicuramente c’è tanta delusione, sia per come abbiamo giocato il secondo tempo, sia per il gol subito nell’extra time. Nella seconda frazione di gioco abbiamo perso tanti duelli e altrettanti palloni. Sono tanti gli aspetti da dover migliorare. Nel primo tempo, invece, dovevamo approfittare delle situazioni e chiudere la gara. Ora, però, dobbiamo ripartire con equilibrio e determinazione. Capisco che il pareggio di oggi non va bene a nessuno, ma dobbiamo anche capire che partite del genere possono esistere. Bove ha avuto la febbre a 38.5 e non ha potuto giocare, ci sono stati ragazzi che vengono dal Covid e, alcuni di loro, invece, hanno avuti problemi fisici. Ma tutti questi non sono alibi. Indipendentemente da chi c’è o no dobbiamo essere forti mentalmente”.

“Maniero? Ha subito un infortunio muscolare, domani farà degli accertamenti per capirne l’entità. Speriamo di non perderlo a lungo, è un giocatore troppo importante per noi. Sono tutte partite difficili, dobbiamo migliorare. Questo gruppo sta spingendo tantissimo, soprattutto alcuni che hanno dovuto fare gli straordinari”.

“Prima sono andato negli spogliatoi e i ragazzi, oltre a essere delusi per la vittoria che non è arrivata, erano stanchi. Ho detto quello che dovevo dire a Silvestri. Questo gruppo deve migliorare non solo sotto l’aspetto fisico, tecnico e tattico, ma anche mentale. Dove non si può arrivare con le gambe, dobbiamo arrivarci con la testa. Fortunatamente, loro si mettono sempre in discussione. Inoltre, è importante che i tifosi ci stiano accanto, soprattutto in questi momenti di difficoltà. Anche io avrei fischiato dagli spalti per il secondo tempo, ma i fischi non vanno mai bene e sono sicuro che il tifoso avellinese è intelligente. Riguardo i cambi nel secondo tempo, certamente chi è subentrato poteva far meglio. Con me chi merita gioca, altrimenti resta fuori. Oggi anche se è andata male sono sicuro che hanno dato il massimo”.

“Mercoledì c’è la gara contro il Catania, domani riprendiamo a lavorare e resettiamo tutto. Dobbiamo recuperare energie mentali e nervose. Loro giocano bene, nonostante i molti problemi societari. Nel calcio, come nella vita, ci sono momenti in cui pensi che tutto possa andar bene, ma quando cadiamo poi dobbiamo essere bravi a rialzarci subito. Dobbiamo vincere”.