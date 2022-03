Raciti: "Pari giusto, giocato alla pari con una squadra costruita per vincere" Avellino - ACR Messina 1-1, il tecnico: "Sempre più convinti che possiamo e dobbiamo salvarci"

Avellino – ACR Messina 1-1, il commento del tecnico dei siciliani, Ezio Raciti: “Nel primo tempo ha giocato meglio l’Avellino, ci ha costretti a stare nella nostra metà campo, eravamo in ritardo con le uscite e faticavamo a prendere il loro centrocampista che si alzava. Nel secondo tempo, invece, abbiamo giocato noi. Il pareggio è il risultato giusto, altrimenti sarebbe stata un’altra beffa come nelle ultime gare in cui non meritavamo di perdere. Abbiamo giocato alla pari contro una squadra costruita per vincere, organizzata e ben messa in campo. Questo fortifica il pensiero che possiamo salvarci, anzi, dobbiamo farlo”.

“Per nostra caratteristica facciamo fatica a giocare contro le squadre chiuse, invece, con compagini che la giocano a viso aperto, come il Bari, il Palermo, il Catanzaro, disputiamo match alla pari. Siamo sulla giusta strada e mi fa piacere ricevere i complimenti. Certo, è importante conquistare punti e, quindi, ci prepareremo al meglio per la gara di domenica contro il Latina”.

"Russo? È un giocatore che può diventare un big in queste categorie. È giovane, deve imparare a gestirsi e a entrare in partita frequentemente perché quando lo fa è devastante. Ha passo e gamba, gli auguro una buona carriera. È un ragazzo importante ed eccezionale”.