Catania col fiato sospeso, Mancini: "Problematiche in via di risoluzione" Il futuro del club etneo resta appeso a un filo, l'imprenditore prova a rassicurare l'ambiente etneo

Il Catania e i suoi tifosi sono senza pace. Rischia di essere scritta un'altra brutta pagina per la Lega Pro e il calcio italiano in seguito alla mancata chiusura della cessione del club all'imprenditore Mancini: non sono arrivate le firme sugli incartamenti; federazione e tribunale non hanno accettato le sue fideiussioni a garanzia. In un clima incandescente, lo stesso Mancini ha tentato di rassicurare l'ambiente attraverso un comunicato ufficiale: “Abbiamo inoltrato oggi ai curatori fallimentari del Calcio Catania una comunicazione formale, specificando che le problematiche emerse martedì scorso sono in via di risoluzione. Abbiamo confermato l’impegno professionale, organizzativo ed economico negli stessi termini in cui è stato garantito nelle sedi opportune. Con rispetto e fiducia, assicurando il sostegno richiesto nel corso dell’esercizio provvisorio, attenderemo la comunicazione della data fissata dalla curatela, che potrà effettuare le verifiche nei prossimi giorni, per il rogito”.