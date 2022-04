Avellino - Turris si giocherà: 5 negativizzati tra i corallini Buone notizie da Torre del Greco, restano positivi solo 6 calciatori

Arrivano buone notizie da Torre del Greco. La Turris ha reso noto che gli ultimi test a cui sono stati sottoposti i componenti del gruppo squadra, risultati in precedenza positivi al Covid-19, hanno rilevato 5 negativizzazioni (3 calciatori e 2 componenti dello staff tecnico).

Continuano ad essere monitorati, intanto, gli altri soggetti: restano 6 i calciatori positivi. Caneo, che domenica dovrebbe presentare l'incontro in conferenza stampa, spera di recuperarne il maggior numero possibile, anche last minute.

Già raggiunta, in ogni caso, la soglia necessaria per scendere regolarmente in campo (13 calciatori, di cui 2 portieri arruolabili): alla Turris sarebbe bastato anche un solo calciatore negativo, a fronte dei 9 precedentemente positivi, per poter disputare il match. Si va a ricomporre così, gradualmente, il gruppo che continua in sede gli allenamenti in vista della gara di campionato in programma lunedì sera (ore 21) al "Partenio-Lombardi" contro l’Avellino, valida per la trentaciquesima giornata del girone C di Serie C. La partita, dunque, salvo ulteriori e clamorosi colpi di scena, si giocherà.