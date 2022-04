Verso Avellino - Turris, tutti i calciatori corallini si sono negativizzati Sospiro di sollievo a Torre del Greco, Caneo non dovrà rinunciare a nessun calciatore causa Covid

La Turris dà un calcio al Covid. Il club corallino ha reso noto che gli ulteriori test cui sono stati sottoposti i componenti del gruppo squadra, risultati in precedenza positivi al virus Sars-Cov-2, hanno certificato la guarigione di tutti i soggetti che erano ancora in isolamento. In corso, per gli ultimi atleti negativizzati, i prescritti accertamenti di idoneità per la ripresa dell’attività agonistica. Il gruppo a disposizione dello staff tecnico, in cui torneranno, dunque, anche gli ultimi 6 dei 9 calciatori precedentemente positivi, sosterrà domani mattina l’allenamento di rifinitura in vista della gara ad Avellino, in programma lunedì 4 aprile, alle 21, valida per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C 2021/2022.

Questa mattina, in conferenza stampa, il tecnico dei biancoverdi, Carmine Gautieri, aveva invitato i suoi calciatori a non contare su una Turris poco brillante a causa dei contagi con cui ha dovuto fare i conti a partire dalle ore precedenti al match al "Ceravolo" con il Catanzaro: “Non dobbiamo pensare al Covid e alle loro vicissitudini. Chi si aspetta una squadra limitata dai postumi del Covid sbaglia. Dobbiamo pensare che affrontiamo una squadra importante. Se non entriamo con la testa giusta la partita non la vinciamo”.