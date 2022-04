Verso Avellino - Turris, si ferma un attaccante. Le ultime su Kragl Seduta di allenamento mattutina a porte chiuse per i biancoverdi, brutte notizie per Gautieri

Dopo la conferenza stampa, tenuta dal tecnico Carmine Gautieri, l'Avellino ha sostenuto una seduta di allenamento mattutina, a porte chiuse, in vista della gara casalinga con la Turris: il match coi corallini, in programma lunedì, alle 21, è valido per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C. Non ha preso parte parte alla sessione di lavoro Maniero, certo assente, alle prese con una sospetta lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra. L'attaccante ha continuato il programma di riabilitazione stilato dallo staff medico del club mediante terapie in piscina.

Kragl, che ha abbandonato anzitempo il rettangolo di gioco lo scorso giovedì pomeriggio, accuando un fastidio al ginocchio sinistro, ha iniziato ad allenarsi gradualmente: domani sarà rivalutato dallo.

Al termine dell’allenamento odierno anche Kanoute ha accusato un fastidio a un ginocchio: anche lui sarà rivalutato nelle prossime ore. In preallarme Plescia per far coppia con Murano, qualora il senegalese non dovesse essere della partita.