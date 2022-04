Il Monopoli passa a Pagani con un gol di Grandolfo e vola a +2 sull'Avellino I pugliesi mercoledì prossimo recupereranno la gara in trasferta a Taranto

Nell'anticipo della trentacinquesima giornata del girone C di Serie C, il Monopoli è passato a Pagani con un gol di Grandolfo al 36': i pugliesi, che mercoledì prossimo recupereranno il match in trasferta a Taranto, non disputato a causa dei casi Covid del gruppo squadra ionico, sorpassano momentaneamente l'Avellino al terzo posto in classifica attestandosi a 2 punti di vantaggio. Sesta vittoria consecutiva per i gabbiani.