Verso Avellino - Turris, Caneo: "Una partita gagliarda per i nostri tifosi" Un solo indisponibile per il derby del Partenio, rientrano in 7: c'è anche anche un lungodegente

Sono 24 i calciatori convocati dal Bruno Caneo al termine della seduta di rifinitura sostenuta questa mattina dal gruppo corallino, allo stadio “Liguori”, in vista di Avellino - Turris, posticipo della trentacinquesima giornata del girone C di Serie C in programma domani, 4 marzo 2022, alle 21, allo stadio "Partenio-Lombardi".

Rispetto all’ultima gara disputata a Catanzaro, insieme a Bordo e Pavone (reduci dalle rispettive squalifiche), rientrano tra i convocati Santaniello, Loreto, Lame ed Esempio, quest’ultimo assente in gara ufficiale da Turris - Catania dello scorso 6 febbraio. Riaggregato anche Varutti, che negli ultimi giorni ha svolto lavoro di riatletizzazione dopo lo stiramento al bicipite femorale della coscia destra rimediato nella partita a Catanzaro. Indisponibile invece D’Oriano mentre il giovane Nocerino resta aggregato alla Primavera in vista della finalissima playoff di Cesena.

Alla vigilia del match ad Avellino, le dichiarazioni del tecnico Caneo: “Un derby che ci fa piacere giocare, innanzitutto, contro una squadra blasonata e in uno stadio importante. Questo è certamente già uno stimolo a livello mentale. Fisicamente dobbiamo essere pronti per quello che possiamo esserlo in questo momento, ma dando sempre il massimo, lottando e giocando senza stare a centellinare la prestazione o la fatica. Questa Turris non può fare a meno dei propri principi. Del resto, dico sempre che è lo spirito che muove la materia, per cui dobbiamo fare una partita gagliarda anche per dare una soddisfazione ai tanti tifosi che ci seguiranno nella prima gara che vedrà il ritorno di tutti i gruppi organizzati. Mi aspetto – ha proseguito il tecnico – che torniamo a legittimare quello che si è fatto nel girone di andata. Dopo aver colto, con merito di tutte le componenti e con largo anticipo, l’obiettivo primario, ora vogliamo tutti conseguire un secondo obiettivo, quello dei playoff, che una squadra come la nostra merita di centrare al di là delle pecche del girone di ritorno e di tutti i condizionamenti subiti negli ultimi mesi. Inutile, comunque, piangersi addosso: guardiamo al futuro e all’obiettivo di fare più punti possibili in questo rush finale”.

Sull’avversario Caneo aggiunge: “L’Avellino resta una squadra di assoluto valore anche se dovesse avere qualche defezione importante”.

L'elenco dei 24 convocati.

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Lame, Loreto, Manzi, Sbraga, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Tascone, Zampa.

Attaccanti: Giannone, Leonetti, Longo, Pavone, Santaniello.

La probabile formazione.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Sbraga, Di Nunzio; Ghislandi, Bordo, Franco, Loreto; Giannone, Longo, Leonetti. A disp.: Abagnale, Colantuono, Esempio, Lame, Varutti, Zanoni, Finardi, Iglio, Nunziante, Tascone, Zampa, Pavone, Santaniello. All.: Caneo.