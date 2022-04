Avellino - Turris, ecco i convocati: sciolti i dubbi su Kragl e Kanoute Gautieri ha diramato l'elenco dei calciatori che saranno a disposizione per il derby con i corallini

Carmine Gautieri ha diramato l'elenco dei convocati per Avellino - Turris, valida per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, alle 21, allo stadio "Partenio-Lombardi". Kragl e Kanoute sono stati convocati per la sfida coi corallini: entrambi alle prese con un risentimento a un ginocchio, continueranno a essere monitorati tra stasera e la giornata di domani per capire se possano dare il proprio contributo dall'inizio, a gara in corso, o saranno costretti ad accomodarsi tra panchina e tribuna. Il centrocampista tedesco, a riposo precauzionale nella giornata di venerdì, ha ripreso ad allenarsi gradualmente nella giornata di ieri quando l'attaccante senegalese si è, invece, fermato.

Si rivede Di Gaudio, guarito dal Covid, che partirà tra i rincalzi (di lusso): era indisponibile dalla gara casalinga col Monterosi Tuscia dello scorso 12 febbraio. L'unico indisponibile è, dunque, Maniero, che sta proseguendo le sue terapie in piscina per mettersi alle spalle la sospetta lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra in modo da essere a disposizione ai playoff, seppur non al top della forma non avendo partite nelle gambe.

Capitolo modulo e interpreti. Avanti tutta col 3-5-2. Cinque i ballottaggi da risolvere: Bove è in vantaggio su Scognamiglio per giocare in difesa con Silvestri e Dossena, davanti a Forte; Ciancio e Rizzo si contendono una maglia sulla corsia destra. A centrocampo Carriero, Mastalli e Matera sono in corsa per una posto mentre De Francesco è in preallarme se Kragl non fosse in condizione di partire dall'inizio o giocare. Stesso discorso per Plescia, in attacco, per sopperire a un eventuale forfait di Kanoute.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Pane, Pizzella, Forte.

Difensori: Rizzo, Tito, Chiti, Scognamiglio, Dossena, Bove, Ciancio, Silvestri, Mignanelli.

Centrocampisti: Aloi, Mastalli, De Francesco, Matera, Carriero, Kragl.

Attaccanti: Kanoute, Murano, Plescia, Di Gaudio, Micovschi.

La probabile formazione.

Avellino (3-5-2): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Ciancio, Carriero, Aloi, Kragl, Tito; Plescia, Murano. A disp.: Pane, Pizzella, Rizzo, Chiti, Scognamiglio, Mignanelli, Mastalli, De Francesco, Matera, Kanoute, Di Gaudio, Micovschi. All.: Gautieri.