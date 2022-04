Avellino - Turris, le probabili formazioni Alle 21 la gara valida per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C

Secondo posto, ultima chiamata: Avellino – Turris (ore 21) manda in archivio la trentacinquesima e quartultima giornata del girone C di Serie C, mette in palio 3 punti che possono cambiare il finale di stagione e, chissà, magari la stagione stessa. Nel day after della promozione in Serie B del Bari (0-1 a Latina, gol di Antenucci), i biancoverdi di Gautieri, quinti dopo le gare della domenica, hanno la possibilità, vincendo, di mettersi alle spalle Monopoli (+2) e Palermo (+1) e agganciare momentaneamente, a quota 62 punti, il Catanzaro (k.o. 1-2 al “Ceravolo” contro il Monterosi) alle spalle dei vincitori del campionato. La bagarre per il miglior piazzamento playoff s'infiammerebbe definitivamente anche se, va ricordato, che in caso di arrivo a parità di punti coi calabresi, l'Avellino pagherebbe gli scontri diretti sfavorevoli (0-0 ad Avellino, 2-0 a Catanzaro) chiudendo alle spalle degli uomini di Vivarini.

Vincere e aspettare mercoledì per avere un quadro definitivo della reale situazione in graduatoria: portando a casa i 3 punti, stasera, i lupi potrebbero comunque subire il controsorpasso del Monopoli, con una partita in meno, reduce da 6 successi consecutivi, e atteso dal recupero dalla gara in trasferta col Taranto. Prima di perdersi nei calcoli c'è, però, da badare al sodo, e fare la propria parte: altrimenti tutto si tradurrà solo nell'ennesima disamina infarcita di rimpianti.

Si gioca. Sul versante irpino Kragl e Kanoute, in dubbio alla vigilia, sono stati convocati: entrambi alle prese con un risentimento a un ginocchio, continueranno a essere monitorati per tutta la giornata per capire se possano dare il proprio contributo dall'inizio, a gara in corso, o saranno costretti ad accomodarsi tra panchina e tribuna. Si rivede Di Gaudio, guarito dal Covid, che partirà dalla panchina: era indisponibile dalla gara casalinga col Monterosi Tuscia dello scorso 12 febbraio. L'unico assente è, dunque, Maniero, che sta proseguendo le terapie in piscina per mettersi alle spalle la sospetta lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra ed essere a disposizione per i playoff, seppur non al top della forma non avendo partite nelle gambe.

Capitolo modulo e interpreti. Avanti tutta col 3-5-2. Cinque i ballottaggi da risolvere: Bove è in vantaggio su Scognamiglio per giocare in difesa con Silvestri e Dossena, davanti a Forte; Ciancio e Rizzo si contendono una maglia sulla corsia destra. A centrocampo Carriero, Mastalli e Matera sono in corsa per una posto mentre De Francesco è in preallarme se Kragl non fosse in condizione di partire dall'inizio o giocare. Stesso discorso per Plescia, in attacco, per sopperire a un eventuale forfait di Kanoute.

Dall'altra parte del campo i corallini di Caneo tornano a calpestare l'erba del rettangolo di gioco dopo aver superato un focolaio Covid (9 calciatori guariti) e sono chiamati a muovere la graduatoria per consolidarsi sin da subito, senza attendere i recuperi, in zona spareggi promozione. Un solo assente tra le file degli ospiti, ovvero D'Oriano. Rispetto all’ultima gara disputata a Catanzaro, insieme a Bordo e Pavone (reduci dalle rispettive squalifiche), rientrano antaniello, Loreto, Lame ed Esempio, quest’ultimo assente in gara ufficiale da Turris - Catania dello scorso 6 febbraio. Riaggregato anche Varutti, che negli ultimi giorni ha svolto lavoro di riatletizzazione dopo lo stiramento al bicipite femorale della coscia destra rimediato nella partita a Catanzaro. Indisponibile invece D’Oriano mentre il giovane Nocerino resta aggregato alla Primavera in vista della finalissima playoff di Cesena. Dovrebbe partire dalla panchina l'ex Santaniello e giocare, invece, titolare Sbraga.

Avellino – Turris, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 21)

Avellino (3-5-2): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Ciancio, Carriero, Aloi, Kragl, Tito; Plescia, Murano. A disp.: Pane, Pizzella, Rizzo, Chiti, Scognamiglio, Mignanelli, Mastalli, De Francesco, Matera, Kanoute, Di Gaudio, Micovschi. All.: Gautieri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Maniero.

Ballottaggi: Bove – Scognamiglio: 60% - 40% (se gioca Scognamiglio, Dossenna braccetto di destra); Ciancio – Rizzo: 60% - 40%; Carriero – Mastalli / Matera: 55% - 45%; Kragl – De Francesco: 55% - 45% (se gioca De Francesco, Aloi mezzala); Plescia – Kanoute: 55% - 45%.

Diffidati: De Francesco, Dossena, Maniero, Tito.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Sbraga, Di Nunzio; Ghislandi, Bordo, Franco, Loreto; Giannone, Longo, Leonetti. A disp.: Abagnale, Colantuono, Esempio, Lame, Varutti, Zanoni, Finardi, Iglio, Nunziante, Tascone, Zampa, Pavone, Santaniello. All.: Caneo.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: D'Oriano.

Ballottaggi: Longo – Santaniello: 60% - 40%; Loreto – Varutti: 55% - 45%; Bordo – Tascone: 55% - 45%; Sbraga – Esempio: 55% - 45%.

Diffidati: Franco, Pavone.

Arbitro: Maranesi della sezione di Ciampino. Assistenti: Ferrari della sezione di Rovereto e Trasciatti della sezione di Foligno. Quarto Ufficiale: Bocchini della sezione di Roma 1.