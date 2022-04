Caneo: "C'era un rigore per noi. Il calcio vero è con i tifosi sugli spalti" Avellino - Turris 1-0, il tecnico: "Il 3-5-1-1? Modulo obbligato. Non possiamo mancare i playoff"

Avellino – Turris 1-0, il commento del tecnico della Turris, Bruno Caneo: “L'Avellino durante l'arco della partita ha creato diverse palle gol, ma oggi per me è importante aver ritrovato la squadra che avevo perso da dicembre. Oggi ho visto la determinazione, lo spirito che mi fa ben sperare. Non voglio parlare delle problematiche che abbiamo avuto in queste settimane, ma abbiamo messo tutto in campo. Per noi c'era un rigore a favore, penso, e un minuto prima del loro gol abbiamo fallito un gol a pochi metri dalla porta. Però, resta la prestazione, il risultato sarebbe stato un premio importante. I tifosi al seguito? Non nego che è stato un piacere giocare in uno stadio del genere, con tanti tifosi al seguito. Abbiamo recuperato oggi un po' le componenti che sono l'essenza del calcio: la gente sugli spalti”.

“Il 3-5-1-1? Abbiamo creato una squadra per giocare in un determinato modo, secondo una precisa filosofia, ma oggi non avevo gli uomini giusti per poter giocare come volevo. Era importante ritrovare la squadra. Con il Campobasso, nel recupero, possiamo tornare a giocare per rincorrere i playoff. La gara di giovedì sarà uno spartiacque per noi”.

“I playoff? Non riuscire a giocare i playoff sarebbe dissacrante, penso che per quanto fatto sarebbe un peccato non arrivarci, ma bisogna lottare ancora in queste gare che rimangono”.