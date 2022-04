Aloi: "Adesso vinciamole tutte e prendiamoci il secondo posto" Avellino - Turris 1-0, il centrocampista: "Felice per Di Gaudio, si merita questa gioia"

Avellino – Turris 1-0, il commento del centrocampista dei biancoverdi, Salvatore Aloi: “Abbiamo creato tanto in questa partita. Durante la settimana abbiamo lavorato molto su come creare le occasioni per fare gol. Magari, con un po’ di cattiveria in più, il risultato sarebbe potuto essere più rotondo. Il gol di Di Gaudio? Se lo merita tutto. Ha passato un brutto periodo e sono felicissimo per lui, sono sicuro che potrà darci una grande mano da qui alla fine. Noi, in teoria, abbiamo sempre guardato il Catanzaro, che era davanti a noi. Giorno dopo giorno lavoriamo duramente con il mister sotto ogni punto di vista. Ora dobbiamo vincere tutte le partite e consolidare il secondo posto. Le critiche fanno parte del mio lavoro, c’è gente che ti ama e chi invece ti butta giù. L’importante è stare mentalmente sempre sulla strada giusta. Sono contento quando gioco mezzala, è il mio ruolo naturale, ma sono sempre a disposizione della squadra. Mi adatto e do il cento per cento. Stiamo lavorando tanto anche sotto il punto di vista fisico e i frutti si vedono. Il prof, con lo staff, sta facendo un grande lavoro. Speriamo di continuare su questa scia”.