Gautieri: "Ora guardiamo solo a noi. A Bari ci andiamo per vincere" Avellino - Turris 1-0, il tecnico: "Kanoute? Ecco cosa ha avuto, dovrà sottoporsi ha esami"

Avellino – Turris 1-0, il commento del tecnico dei biancoverdi, Carmine Gautieri: “Siamo stati fortunati sull'occasione mancata da loro pochi minuti prima del nostro gol. Però, va detto che abbiamo creato, giocato bene, avuto tante occasioni senza finalizzarle. Abbiamo anche saputo soffrire. Certamente dobbiamo essere bravi a soffrire meno, ma ci lavoreremo. Oggi abbiamo meritato di vincere e siamo contenti. Le scelte iniziali? Il gruppo è forte e mi sta mettendo in difficoltà perché lavorano tutti al massimo. Credo sia giusto ruotare. Abbiamo fatto molto bene. Mi spiace che è rimasto fuori Dossena, ma ho preferito Scognamiglio anche per privilegiare il giro palla dalla difesa”.

“Di Gaudio? Toto è un calciatore straordinario, con qualità indiscutibile. Ha fatto un gol che solo lui poteva fare in quel modo. Finalmente lo abbiamo a disposizione. Speriamo di avere presto anche Maniero. Kanoute? Ha avuto un problema a un ginocchio, domani (oggi, ndr) farà gli esami e sapremo l'entità dell'infortunio, speriamo che non sia nulla di grave”.

“Il secondo posto? Noi guardiamo in casa nostra, senza guardare le altre. Sappiamo che ora andremo ad affrontare la prima della classe, che ha meritato di vincere il campionato, ma andremo lì per far bene, per vincere, consapevoli che nessuno regalerà nulla”.

“Murano? Non sta trovando il gol, ma sta lavorando bene. Quando un attaccante non fa gol è normale ci siano critiche, ma sotto l'aspetto del non possesso ha fatto la partita che doveva fare e che gli avevo chiesto”.

“Le pressioni? Ho sempre detto che in tanti vorrebbero essere al mio posto e per fortuna ci sono io. Per me è un orgoglio allenare in questa piazza e vincere con questi grandi tifosi. Mi hanno detto, quando andrai ad Avellino, fatti una foto quando arrivi e una quando te ne vai, perché puoi essere un'altra persona... (ride, ndr)”.