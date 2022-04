Avellino, scenari playoff. Cesena, Zebi: "Sarà come ricominciare da zero" Il ds dei romagnoli: "Arrivare in fondo al percorso è un’impresa titanica"

Torna Di Gaudio, l'Avellino vince il derby (1-0) con la Turris e raggiunge il Catanzaro al secondo posto del girone. Gli ultimi 270 minuti della stagione regolare saranno decisivi per il tabellone playoff e per le modalità di ingresso negli spareggi (numero di gare da disputare, recupero fisico e incrocio con le squadre degli altri due raggruppamenti). Nel corso dell'ultima puntata di "0825 - Focus Serie C", sul canale 696 TV OttoChannel, è intervenuto il direttore sportivo del Cesena, Moreno Zebi, e ha parlato del testa a testa Sudtirol-Padova nel girone A: "Abbiamo vissuto l’esperienza dell’anno scorso tra Padova e Perugia e un legame con quest’annata ci può stare. -ha affermato il dirigente dei romagnoli - In questo finale di stagione l’inerzia dei percorsi potrebbe giocare un ruolo fondamentale. Chi è davanti ha sempre un vantaggio rispetto alle altre. Il Padova, che probabilmente aveva perso tutto, ha trovato un filotto di 7 vittorie consecutive. Il Sudtirol, fisiologicamente, è incappato in un paio di battute a vuoto: cosa del tutto normale. Oggi la situazione è abbastanza riaperta".

Il cammino del Cesena nel girone B: "Abbiamo vinto una partita importante contro l’Entella, che ci seguiva di una sola lunghezza. Aver ottenuto i tre punti è stato fondamentale in chiave piazzamento. Al di là della posizione in classifica che potrebbe dare dei vantaggi, arrivare in fondo al percorso playoff è un’impresa titanica. Viviamo quest’esperienza con volontà ed entusiasmo. Modena e Reggiana? Non ci sono appellativi per poterle descrivere. C’è stata una prima fase in cui la Reggiana ha dimostrato di avere un altro passo rispetto alle altre compagini. Il Modena, che ha fatto 20 risultati utili consecutivi, conditi da 18 vittorie, è chiaramente qualcosa che va al di là del ponderabile. Avendole affrontate entrambe e con i risultati dell’ultima giornata, direi che il Modena è in vantaggio. Per noi è motivo di grande orgoglio stare dietro a queste due squadre".

La prospettiva della C: "C’è bisogno di una ristrutturazione del sistema che possa inglobare una visione un po’ più ampia. Se si vuole rendere un prodotto in qualche modo attrattivo, sia per investimenti, sia per aspetti televisioni e pubblicitari, credo che una riforma sia necessaria. Playoff? È un garbuglio districarsi nel regolamento. Nel momento in cui iniziano significa ricominciare da zero ed è difficile, a oggi, fare pronostici. Faccio i complimenti a Ciro Polito e a mister Mignani per la promozione del Bari in Serie B. Vincere in questo modo è meritevole di sottolineatura. Ci sono 9 punti, qualcosa potrebbe ancora cambiare".