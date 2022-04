La Turris non ci sta: "Ecco l'episodio da rivedere che non si rivede" Dopo il ko ad Avellino il corallini hanno pubblicato un video sui propri canali social ufficiali

La Turris non ci sta dopo la sconfitta ad Avellino, maturata al “Partenio-Lombardi” lunedì scorso, col finale di 1-0, in occasione della gara valida per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C. Attraverso un video, pubblicato sulla propria pagina facebook ufficiale, il club corallino ha pubblicamente protestato per la mancata concessione di un calcio di rigore.

L'episodio si è verificato al 10' della ripresa quando, sugli sviluppi di un cross dalla fascia mancina, Aloi è venuto a contatto con Longo, nell'area piccola a due passi da Forte, nel tentativo di impedirne la battuta a rete e un gol pressoché certo. L'arbitro Maranesi della sezione di Ciampino, ben posizionato, seppur a margine di un palese, breve, istante di riflessione, ha lasciato correre valutando che il capitano dei biancoverdi avesse impattato il pallone. Vibranti le proteste della panchina e dei calciatori in campo, con Leonetti ammonito per proteste.

“Sul risultato di 0-0, l'episodio da rivedere che... non si rivede (nelle sintesi del match)” il commento a corredo del riflesso filmato estrapolato dalla versione integrale del match. Nel post-partita anche il tecnico della Turris, Bruno Caneo, aveva rivendicato la legittimità del penalty. Numerosi i commenti, indignati, dei supporter torresi.