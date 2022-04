Taranto-Monopoli, Avellino spettatore interessato. Maniero, priorità ai playoff Alle 14,30 recupero cruciale in chiave secondo posto. Le ultime sul bomber e Kanoute

L'Avellino si prepara a vivere un mercoledì da spettatore interessato. Alle 14,30 il calcio d'inizio di Taranto – Monopoli, valida per il recupero della trentatreesima giornata del girone C di Serie C. Dopo aver recuperato tutti i positivi al Covid, gli ionici sono pronti a scendere in campo e devono provare a vincere a ogni costo per presentarsi allo scontro diretto per la salvezza, a Messina, nel prossimo turno, con 3 punti di vantaggio. Dall'altra parte del campo i corregionali biancoverdi, a caccia della settima vittoria di fila per scalzare Catanzaro e Avellino dal secondo posto in classifica volando a sul +2 dal tandem calabro-irpino. Una partita, quella in programma allo “Iacovone”, che permetterà di rimettere in pari il numero delle gare giocate per tutte le protagoniste della volata finale dei playoff, che si appresta a iniziare con 3 giornate da vivere tutte d'un fiato.

Intanto, l'Avellino attende notizie per quanto riguarda Kanoute, che in giornata si sottoporrà a esami strumentali per valutare l'entità del risentimento a un ginocchio che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il match con la Turris. Ha ripreso a correre Maniero, clinicamente guarito dalla lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra rimediata contro il Messina. Dopo la riabilitazione si passa alla riatletizzazione, l'attaccante proverà a essere a disposizione di Gautieri già a Bari, ma la priorità è averlo nelle miglior condizioni possibili ai playoff e il suo ritorno tra i convocati potrebbe, perciò, slittare.