Pavone incorona l'irpino Garofalo: "Per lui è stato l'anno della consacrazione" Il diesse del Foggia in collegamento con 696 TV: "Secondo posto? Si deciderà all'ultima giornata"

Nel corso dell'ultima puntata di 0825 – Focus Serie C, in onda tutte le domeniche alle 21 su 696 TV, è intervenuto in collegamento telefonico il direttore sportivo del Foggia Giuseppe Pavone. L'esperto dirigente si è così espresso sulla volata playoff ormai alle porte: “I 63 gol finora realizzati? Conosciamo benissimo la filosofia di Zeman, per lui il calcio si traduce in una sfida in cui non conta subire tante reti, conta solo farne una di più. La corsa per il secondo posto? Tutti vorrebbero classificarsi più in alto possibile in ottica playoff, penso che sarà un duello molto equilibrato, che si deciderà solo all'ultima giornata. Il Foggia si è ricompattato e ha ritrovato il suo assetto ed equilibrio, anche noi cerchiamo step by step di posizionarci quanto meglio in graduatoria e, ironia della sorte, tutto dipenderà da sfide con dirette concorrenti: Catanzaro, Virtus Francavilla e Foggia. Garofalo (lionese doc, ndr)? Condivido che è pronto per altre categorie dopo che in questa stagione si sta consacrando definitivamente. Di Paolantonio? Zeman lo apprezza molto, siamo contenti di ciò che il ragazzo sta esprimendo anche se ci aspettiamo sempre di più perché conosciamo il suo valore”.