Avellino, riecco Maniero. Il Monopoli manca il sorpasso: ko a Taranto Saraniti e Giovinco stendono gli avversari dei lupi nella lotta per il secondo posto

Ripresa degli allenamenti per l'Avellino dopo la vittoria sulla Turris, firmata dalla serpentina e dal diagonale di Antonio Di Gaudio. Pomeriggio con tanto lavoro fisico per i ragazzi di Carmine Gautieri. Come da previsioni, Mamadou Kanoute era l'unico assente e in queste ore sarà stilata la tabella di marcia per il recupero dopo l'infortunio accusato nel derby con i corallini. Riccardo Maniero torna sul manto in sintetico del "Partenio-Lombardi", ma ha lavorato a parte: corsa lungo il rettangolo di gioco per l'attaccante, fermo dal 20 marzo scorso, dalla gara con l'ACR Messina.

Nel frattempo, il Monopoli non sfrutta il recupero di campionato, spreca la chance del sorpasso ai danni dei lupi andando ko a Taranto. Andrea Saraniti al 10', Giuseppe Giovinco al 14': 2-0 in avvio di gara e controllo per i rossoblu, che si sbloccano e allungano a +3 sulla zona playout. Il Monopoli resta quarto in classifica, a -1 dall'Avellino. Domani, alle 14.30, sarà prosecuzione dal 2-1 corallino e dal 46' per Campobasso - Turris. Mercoledì 13 sarà, invece, recupero per Turris - Virtus Francavilla e Catania - Taranto per annullare tutti gli asterischi presenti nella casella gare giocate della classifica del girone C.

Serie C - Girone C

Trentatreesima Giornata

Taranto-Monopoli 2-0

Marcatori: 10' Saraniti, 14' Giovinco

Taranto (4-4-2): Chiorra, Riccardi, Zullo (71’ Benassai), Granata, Ferrara, Versienti, Labriola (71’ Santarpia), Di Gennaro, De Maria, Giovinco (71’ Cannavaro), Saraniti (85′ Civilleri). All. La Terza. A disp. Loliva, Marsili, Turi, Mastromonaco, Antonino, Falcone, Pacilli, Manneh.

Monopoli (3-5-2): Loria, Arena, Bizzotto, Pambianchi, Viteritti (82′ Novella), Langella (62’ Hamlili), Vassallo, Morrone (46’ Borrelli), Guiebre, Starita (62’ Bussaglia), Grandolfo. All. Colombo. A disp. Guido, Piccinni, Fornasier, D’Agostino, Romano, Nina, Natalucci, Quaini.

Arbitro: Francesco Luciani della sezione di Roma 1. Assistenti: Glauco Zanellati della sezione di Seregno e Emanuele De Angelis della sezione di Roma 2. Quarto ufficiale: Giorgio Vergaro della sezione di Bari.

Note. Ammoniti: Riccardi, Chiorra (T), Arena, Guiebre, Langella (M). Recupero: 1’ pt, 5' st.