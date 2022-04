Avellino, Gautieri prova una mossa a sorpresa per l'undici anti Bari Kanoute brucia le tappe: è già recuperato. Le ultime sulle condizioni di Maniero

Clima disteso, volti sorridenti, buone notizie dall'infermeria: l'Avellino ha proseguito così, questa mattina, al “Partenio-Lombardi”, la marcia di avvicinamento al big match al “San Nicola” contro il Bari, già promosso in Serie B, in programma domenica prossima con calcio d'inizio alle 17,30 e valido per la trentaseiesima e terzultima giornata del girone C di Serie C 2021/2022.

Di nuovo in gruppo Kanoute, finito ko nel corso della sfida con la Turris. Ieri l'attaccante senegalese si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato la presenza di un edema all’interno di un ginocchio, ma, dopo aver iniziato a svolgere uno specifico programma fisioterapico, ha palesato condizioni fisiche tali da poter tornare immediatamente ad allenarsi coi compagni di squadra. Chi, invece, in Puglia non ci sarà neppure in panchina, salvo colpi di scena, è Maniero: il bomber, clinicamente guarito dalla lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra, non è riuscito ad andare oltre qualche giro di campo prima di imboccare il tunnel degli spogliatoi. La priorità è averlo al top della forma per i playoff.

Gautieri ha lavorato sui dettagli per limitare il 4-3-1-2 del collega Mignani facendo attaccare la sua linea a 3 difensiva da un undici disegnato col sistema di gioco dei prossimi avversari. Occhio, però, perché il tecnico napoletano potrebbe optare per un 4-3-3 con Kanoute, Murano, Di Gaudio là davanti o mettersi a specchio con un starting eleven a trazione anteriore posizionando Di Gaudio alle spalle di Kanoute e Murano e disegnando un rombo a centrocampo con De Francesco davanti alla difesa; Aloi e Kragl ai suoi lati. In tal caso, in difesa, davanti a Forte, troverebbero spazio Ciancio, Dossena, Bove e Tito.