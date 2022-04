Bari - Avellino, biglietti venduti e Settore Ospiti: gli ultimi aggiornamenti Domenica, alle 17,30, il big match valido per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C

Sono oltre tredicimila i biglietti già venduti a Bari per la sfida di domenica (ore 17,30) al “San Nicola” contro l'Avellino, valida per la trentaseiesima e terzultima giornata del girone C di Serie C. C'è voglia di festeggiare la promozione in Serie B, conquistata aritmeticamente domenica scorsa, al “Francioni”, contro il Latina (0-1, gol di Antenucci) dopo aver mancato il primo “match point” stagionale tra le mura amiche per effetto del pari a reti inviolate con la Fidelis Andria.

E a proposito di Fidelis Andria, contro i corregionali, il Bari ha raggiunto il record di presenze stagionali sugli spalti toccando quota 24.332 spettatori; piazzandosi subito dietro le big della Serie A, nella top dieci dell'annata agonistica in tutti i campionati professionistici in Italia. Un dato che dovrebbe essere superato proprio in occasione della partita contro Aloi e compagni.

Alle 11,30 è in programma la riunione del GOS, preludio al via alla prevendita, salvo colpi di scena, dei titoli d'ingresso per il Settore Ospiti dello stadio dei galletti: prenderà il via nella tarda mattinata o, al più tardi, nel primo pomeriggio. I suppoter biancoverdi sono pronti a seguire in massa la squadra in trasferta per spingerla a un'impresa fondamentale in chiave secondo posto. Per riuscire a portare a casa punti, davanti al muro biancorosso, occorrerà, però, il miglior Avellino.