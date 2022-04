Bari - Avellino, via alla prevendita per il Settore Ospiti: info e dettagli Costi, tempi e modalità di acquisto per il match di domenica (ore 17,30) al “San Nicola”

La lunga attesa per i tifosi biancoverdi è terminata. Via alla prevendita dei biglietti per il Settore Ospiti in vista di Bari - Avellino, in programma domenica prossima, 10 aprile 2022, allo stadio "San Nicola", con calcio d'inizio alle 17,30. Il match è valido per la trentaseiesima e terzultima giornata del girone C di Serie C 2021/2022. Di seguito, tutti i dettagli.

Sono 1290 i tagliandi messi a disposizione dei supporter biancoverdi dalla società pugliese.

I ticket sono acquistabili al costo di 13,50 euro, esclusi i diritti prevendita: è già possibile procedere all'emissione online dei titoli di ingresso mediante l'accesso al portale del circuito TicketOne (https://sport.ticketone.it/seatmap/48106/90600732/bari-vs-avellino-serie-c) e sarà possibile richiederli, a partire dalle 15, anche presso i punti vendita abilitati.

Ai residenti della provincia di Avellino sarà possibile consentito acquistare solo i tagliandi del Settore Ospiti, con obbligo di titolarità della fidelity card del club biancoverde.

Chi non fosse in possesso della fidelity card, potrà richiederla al seguente link: https://sport.ticketone.it/event/it/47680/90600776/fidelity-us-avellino.

La prevendita terminerà alle 19 di domani, sabato 9 aprile 2022.