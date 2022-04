Clamoroso! Catania estromesso dal campionato, Avellino secondo in solitaria Manca solo l'annuncio ufficiale, classifica verso una rivoluzione a tre giornate dalla fine

Incredibile ma vero. A tre giornate dalla fine del campionato il Catania sta per essere estromesso. Si attende solo l'annuncio ufficiale, che cambierà la classifica del girone C di Serie C, con il clamoroso epilogo di una vicenda a tratti stucchevole, al culmine di una giornata (l'ennesima) di attesa, appuntamenti disattesi, nella fattispecie, per quanto riguarda gli ultimi accadimenti e quelli odierni dall'imprenditore Benedetto Mancini, che si era assicurato il club alla terza asta competitiva per rilevare il ramo d'azienda sportivo, previo poi non formalizzarne l'acquisizione in Tribunale; confronti e richieste: l'ultima da parte dei curatori fallimentari, alla Lega Pro, di far giocare la partita di domenica contro il Latina. Da Firenze sarebbe arrivato un secco “no”: non ci sono soldi e presupposti per andare avanti.

Poco prima, alle 17,30, il Tribunale aveva emesso una nota, a firma del presidente dottor Francesco Mannino, spiegando che: “In data odierna i curatori fallimentari hanno comunicato ad FC Catania 1946 s.r.l. la decadenza per inadempimento all’obbligo di pagamento integrale del corrispettivo. Con distinta PEC i curatori fallimentari hanno provveduto a dare comunicazione alla FIGC e alle Lega Pro, richiedendo, ove possibile, un intervento o contributo di carattere economico finanziario straordinario da parte della Lega Pro, in misura tale da consentire di coniugare l’interesse alla regolare prosecuzione del campionato in corso con gli interessi della procedura fallimentare. In esito alle su indicate determinazioni, i curatori fallimentari relazioneranno al Tribunale di Catania in ordine alla permanenza delle condizioni economicofinanziarie per il mantenimento dell’esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda”.

La Lega Pro, come detto, avrebbe risposto "picche". Salvo clamorosi colpi di scena, sta per essere scritta una delle più brutte pagine della storia del calcio italiano. Per effetto della sottrazione dei punti conquistati dai club contro gli etnei, l'Avellino salirebbe a +3 sul Catanzaro, fino a oggi seconda forza del campionato, a poche ore dalla trasferta sul campo del Bari, che resta aritmeticamente promosso in Serie B. A tallonare i biancoverdi sarebbe il Palermo, a -1.

In basso l'elaborazione grafica di Giuseppe Andrita con la classifica aggiornata in caso di esclusione del Catania.