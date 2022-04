Bari - Avellino, Mignani convoca tutti: "Non rischierò chi ha piccoli fastidi" Rientra Gigliotti dalla squalifica, nell'elenco c'è anche Botta: ecco la probabile formazione

Tutti a disposizione. Il tecnico del Bari, Michele Mignani, avrà a disposizione la rosa al gran in vista del match contro l’Avellino, valido per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, domenica 10 aprile 2022, alle 17,30, allo stadio “San Nicola”. Rientra Gigliotti dopo una turno di squalifica, recuperato l'acciaccato Botta, che si accomoderà al massimo in panchina.

“È una bella sensazione, ci siamo tolti un po' di peso. Era l'obiettivo che ci eravamo prefissati fin dall'inizio, lo abbiamo raggiunto con tre giornate d'anticipo e con tanto vantaggio sulle inseguitrici. Ciò ci dà tanta soddisfazione, perché gratifica il lavoro. Per me è una crescita professionale: è normale che sia felice, speriamo che sia un punto di partenza e non di arrivo, non solo per il Bari ma anche per me” ha commentato l'allenatore dei biancorossi, alla vigilia del match, parlando dell'aritmetica certezza della promozione in Serie B, raggiunta domenica scorsa a Latina (0-1, gol di Antenucci).

“Di certo, non ci metteremo nelle condizioni di rischiare chi ha qualche piccolo fastidio. Sicuramente, non giocherà Pucino, che ha avuto un riacutizzarsi del suo problema al ginocchio. Guatieri? Lo conosco da avversario. Ci ho giocato contro quando facevo il calciatore, l'ho incontrato di nuovo da allenatore a Pisa e a Trieste. Grande rispetto per lui, è una persona che si è sempre comportata bene con me, domani lo vedrò volentieri” ha aggiunto e concluso Mignani.

L'elenco dei 25 convocati.

Portieri: Frattali, Polverino, Plitko.

Difensori: Gigliotti, Celiento, Di Cesare, Mazzotta, Belli, Pucino, Terranova, Ricci.

Centrocampisti: Maita, Bianco, D’Errico, Maiello, Misuraca, Scavone, Mallamo.

Attaccanti: Antenucci, Simeri, Botta, Cheddira, Citro, Galano, Paponi.

La probabile formazione.

Bari (4-3-1-2): Frattali; Belli, Celiento, Di Cesare, Ricci; Maita, Maiello, D’Errico; Citro; Antenutti, Cheddira. A disp.: Polverino, Plitko, Terranova, Mallamo, Scavone, Mazzotta, Misuraca, Bianco, Galano, Botta, Paponi, Simeri. All.: Mignani.