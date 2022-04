Atripalda, domenica "Giornata a tutto Sport" nel Parco delle Acacie Organizzata dall’Associazione “Biancoverdi Insuper…Abili Aps”, in collaborazione con Coni e Comune

Lo Sport è da sempre universalmente considerato un mezzo di crescita fisica, culturale e sociale di ogni persona, con o senza disabilità. E partendo da questa premessa che domenica 24 aprile prossimo, nel Parco delle Acacie di Atripalda, si svolgerà una “Giornata a tutto sport” organizzata dall’Associazione “Biancoverdi Insuper…Abili Aps”, in collaborazione con il Coni di Avellino e con il convinto sostegno dell’Amministrazione comunale di Atripalda.



Una giornata intitolata “Noi come Voi, Noi con Voi… INSIEME”. interamente dedicata alle discipline sportive e alle attività ricreative rivolte a persone con disabilità e non con esibizioni di varie specialità sportive con il supporto dell'associazionismo e del volontariato del territorio.



Tutti i dettagli della manifestazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma giovedì 21 aprile prossimo, alle ore 11, presso la sala consiliare del Comune di Atripalda, alla quale prenderanno parte con i propri rappresentanti tutte le Istituzioni coinvolte. Saranno presenti, in particolare, il sindaco di Atripalda, Giuseppe Spagnuolo, il presidente dell’Associazione “Biancoverdi Insuper… Abili Aps” Emilia Di Blasi, il delegato provinciale del Coni Giuseppe Saviano, l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Atripalda Nancy Palladino ed il consigliere delegato allo sport Costantino Pesca.



Oltre al Comune di Atripalda, che, attraverso l’Assessorato alle Politiche sociali, ha stanziato un contributo economico per le spese organizzative, l’iniziativa dell’Associazione “Biancoverdi Insuper…Abili Aps” può contare sul patrocinio dell’Us Avellino Calcio 1912, del Comitato Italiano Paralimpico-Campania, del Coni di Avellino e del Consorzio dei Servizi Sociali A5.