Serie C, Iemmello ribalta il Monopoli. I risultati e le date delle gare playoff Fase nazionale, l'andata del secondo turno: inizia male l'avventura della Reggiana negli spareggi

È stata la serata delle gare d'andata del secondo turno nazionale playoff. Pietro Iemmello garantisce la vittoria al Catanzaro sul campo del Monopoli. La doppietta dell'attaccante, cercato dall'Avellino nell'ultima sessione invernale, ma poi firmato dai giallorossi, permette ai calabresi di vincere nella prima gara e ribaltare l'iniziale vantaggio dei pugliesi, siglato da Orlando Viteritti poco dopo l'errore della punta dal dischetto. Ora il Catanzaro può anche perdere con un gol di scarto per accedere alla semifinale promozione.

Il Palermo e il Padova vincono in trasferta rispettativamente a Chiavari contro la Virtus Entella (1-2) e sul campo della Juventus Under 23 (0-1). Come per il Catanzaro, i rosanero e i biancoscudati possono anche uscire sconfitti di misura nel match di ritorno per ottenere il pass valido per la semifinale.

L'unica testa di serie sconfitta nella gara d'andata è la Reggiana. La Feralpisalò di Stefano Vecchi, tecnico seguito dall'Avellino in ottica futura, vince contro gli emiliani con il risultato di 1-0 (solo 8 minuti e il recupero per Sonny D'Angelo, inserito al minuto 82 da Aimo Diana). Ora la Reggiana è costretta alla vittoria nel match di ritorno: ai granata basta anche il successo con un solo gol di scarto.

Serie C - Playoff - Fase Nazionale

Secondo Turno - Andata

Juventus U23 - Padova 0-1

Virtus Entella - Palermo 1-2

Feralpisalò - Reggiana 1-0

Monopoli - Catanzaro 1-2

Secondo Turno - Ritorno

Reggiana - Feralpisalò (20/5 ore 20.30)

Catanzaro - Monopoli (21/5 ore 18)

Padova - Juventus U23 (21/5 ore 20.30)

Palermo - Virtus Entella (21/5 ore 21)

Le teste di serie (le squadre che hanno giocato l'andata in trasferta) avranno accesso al secondo turno in caso di parità complessiva dopo 180 minuti.