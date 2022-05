Feralpisalò-Reggiana, due motivi per seguire i playoff in chiave Avellino Da una parte un bonus in caso di promozione, dall'altra un'idea per la panchina

È il giorno delle gare d'andata del secondo turno nazionale playoff, dei quarti di finale promozione, in Serie C. Alle 20.30 Virtus Entella - Palermo, Feralpisalò - Reggiana e Monopoli - Catanzaro, alle 21 Juventus Under 23 - Padova: ecco finalmente le big dei gironi dopo una lunga attesa. Sarà esordio negli spareggi 2022 per l'ex Avellino, Sonny D'Angelo, che punta alla Serie B con la sua Reggiana e lo sguardo dell'Avellino è rivolto principalmente alla doppia sfida tra gli emiliani e la Feralpisalò.

Da una parte c'è un bonus in palio. In caso di promozione della Reggiana in Serie B, scatterà un introito per la società irpina, che guadagnerà in futuro anche su una cessione del calciatore da parte dei granata. Dall'altra c'è l'attenzione rivolta a un tecnico. Stefano Vecchi rientra nella lista degli allenatori seguiti dall'Avellino per la prossima stagione. Il bergamasco, classe '71, guida la Feralpisalò con cui ha chiuso al terzo posto il girone A, dominato dal testa a testa tra il Sudtirol e il Padova. La squadra lombarda ha superato il primo turno nazionale pareggiando a Pescara e battendo gli abruzzesi tra le mura amiche.

Vecchi ha sfidato l'Avellino nei playoff 2021. Da allenatore del Sudtirol fu superato dai lupi di Piero Braglia (2-0 Avellino al Partenio-Lombardi, 1-0 altoatesino al Druso) e cerca continuità con le prime squadre dopo l'esonero nel 2018 a Venezia in Serie B, nell'avventura aperta salutando la Primavera dell'Inter, con cui ha dominato la scena in ambito nazionale (due Scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e due Tornei di Viareggio) dal 2014 al 2018. Proprio in quelle stagioni, l'Avellino dell'era Taccone, con Enzo De Vito direttore sportivo, puntò su diversi giovani nerazzurri. Anche nell'estate dell'esclusione dal campionato di Serie B, il ds aveva definito gli accordi con Michele Di Gregorio e Federico Valietti, scuola Inter. Alcuni dettagli del passato e lo sguardo rivolto al futuro: si conferma l'attesa per la decisione societaria e tra i profili attenzionati c'è anche quello di Roberto Taurino.