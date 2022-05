Serie C, Avellino: c'è un bonus in gioco con il cammino della Reggiana È il giorno dei primi match della fase nazionale playoff. Attesa per le big

Nell'inverno dei rinnovi di contratto e di un adeguamento in casa Avellino c'è stata anche un'uscita che non è passata inosservata, anzi. A poche dal termine dell'ultima sessione di calciomercato, Sonny D'Angelo è stato ceduto dal club biancoverde alla Reggiana. Il centrocampista palermitano puntava alla promozione diretta in Serie B con la squadra emiliana nella seconda parte della stagione, ma il testa a testa nel girone B ha visto il Modena di Attilio Tesser conquistare il primo posto utile per l'accesso alla Cadetteria.

La Reggiana si avvicina all'esordio playoff, seguirà gli sviluppi del primo turno della fase nazionale playoff e poi scoprirà l'avversaria del secondo turno, momento in cui tornerà in campo dopo una lunga pausa (il 17 maggio la gara d'andata, il 21 quella di ritorno). Nell'operazione di trasferimento di D'Angelo dall'Avellino alla Reggiana sono stati inseriti due bonus e uno di questi è legato alla promozione della squadra granata in Serie B. Nella sessione invernale non fu specificata la modalità di promozione - diretta con la vittoria del girone o tramite playoff - e nemmeno la cifra da corrispondere. Comunque l'introito dovrebbe nascere indipendentemente: è necessario solo il salto di categoria di D'Angelo con il nuovo club.