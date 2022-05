Allenatore Avellino, si pensa a un emergente. Ora un profilo è libero Il 15 febbraio scorso ha battuto gli irpini. Il giorno dopo fu esonero per Braglia e Di Somma

Un emergente, voglioso di misurarsi con un’altra sfida per la conferma dei progressi in carriera, più della figura tecnica esperta, sì vincente, ma che nel nuovo progetto immaginato dall’Avellino sarebbe costretto a rigenerare completamente una rosa e a gestire un gruppo dall’età media sarà drasticamente abbassata. Passano le ore e sembra delinearsi il percorso futuro in casa biancoverde. Dalle prime idee, su tutte Massimo Rastelli, ancora legato al Pordenone con un contratto con scadenza al 30 giugno 2023, ma anche Roberto Boscaglia, il nome pensato subito dopo l'addio a Piero Braglia e prima dell'arrivo di Carmine Gautieri, la proprietà e la dirigenza biancoverde sembrano virare sul profilo di un allenatore che sia reduce da una stagione al di sopra delle aspettative, quindi di crescita e desideroso di convincere anche in una società che ha come obiettivo minimo il confrontarsi per l’obiettivo promozione e che sia, inoltre, abile nel lanciare i giovani.

Tra i nomi dei giorni scorsi sembra prendere quota quello di Roberto Taurino. Il salentino, classe ’77, ha chiuso ufficialmente, proprio qualche ora fa, la sua avventura con la Virtus Francavilla, con cui ha vissuto una stagione da outsider al pari della Turris con il sesto posto finale in regular season. I pugliesi hanno chiuso l’annata sportiva nella stessa serata in cui l’Avellino usciva sconfitto al “Partenio-Lombardi” contro il Foggia: ko a Monopoli (1-0) per la squadra salutata da Taurino. Inoltre, il ko dei lupi a Francavilla Fontana portò la società irpina alla decisione di esonerare Braglia e il ds, Salvatore Di Somma.

Era in programma un incontro tra il club biancazzurro e l’allenatore leccese per valutare la prospettiva di una conferma, ma ai tentennamenti e all’apertura ad un eventuale cambio, con l’Avellino alla finestra, la società pugliese ha risposto optando per l’addio immediato. “Virtus Francavilla Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale con mister Roberto Taurino e tutto lo staff tecnico. - si legge nella nota diffusa dal club biancazzurro - La società desidera ringraziare mister Taurino e il suo staff per il lavoro svolto in questa stagione, augurando loro un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”. Se sarà l’ulteriore indizio di un’accelerazione in chiave Avellino lo scopriremo nelle prossime ore.