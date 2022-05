Sibilia: "Il ricordo di Marotta? Papà sportivo vero e dirigente di qualità" Sul nuovo stadio di Mercogliano: “Un pizzico di nostalgia e felicità per quanto realizzato”

Cosimo Sibilia ha preso parte all'evento di presentazione dei lavori dello stadio comunale di Mercogliano. L'ex presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha espresso la sua gioia per la riapertura di un campo a cui lega molti ricordi: "Vivo due momenti, la soddisfazione della riapertura dell'impianto sportivo e poi questo è stato il campo da calcio dove mi sono cimentato per tanti anni. Qui ho vissuto l'adolescenza, quindi ho un pizzico di nostalgia e sono contento per quello che è stato fatto".

In un'intervista rilasciata nei giorni scorsi, ripercorrendo la lunga carriera, l'amministratore delegato sport dell'Inter, Beppe Marotta, ha ricordato il commendatore, Antonio Sibilia, per la trattativa Mastalli da dirigente del Varese. "Ne abbiamo parlato più volte (con Marotta, ndr) quando eravamo consiglieri federali. - ha spiegato Sibilia - Marotta era segretario del Varese con l'avvocato Colantuoni. Papà (Antonio Sibilia, ndr) era già un esperto dirigente sportivo, mentre Marotta era un giovane. Mi fa piacere che Marotta abbia ricordato quanto accaduto perché queste parole sottolineano il fatto che mio padre fosse uno sportivo vero e un dirigente sportivo di qualità".

Sul campo comunale e sulle squadre campane: "È una giornata importante per la città di Mercogliano, per l'intera comunità irpina. - ha aggiunto il deputato irpino - Vedo che ci sono le condizioni per fare sport con i giovani protagonisti. Aprire un impianto sportivo in un momento difficile come quello che stiamo vivendo è davvero una buona notizia. I complimenti vanno a chi ha voluto dopo tanto tempo portare a termine questi lavori. Potremmo avere tre squadre campane in Serie A nella prossima stagione e speriamo che presto ci arrivi l'Avellino in Serie A. È stata un'annata faticosa dal punto di vista del risultato sportivo, però ci sono le condizioni per fare bene e, quindi, dobbiamo pensare in positivo per quella che sarà la prossima stagione. È stata positiva la stagione per le squadre campane e spero che presto l'Avellino possa essere annoverata nell'elite del calcio tra Serie A e Serie B come merita e come ha avuto la possibilità per dieci anni consecutivi".