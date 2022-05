Avellino, ritiro a Mercogliano: l'idea di un tribuna mobile per i tifosi Il sindaco del comune irpino, D'Alessio, apre a una soluzione verso l'estate

Manca l'ufficialità, ma si prefigura sempre più il ritiro estivo a Mercogliano per l'Avellino. Nessun tesserato del club irpino ha raggiunto l'impianto sportivo di via Marcone dopo la verifica effettuata nei giorni scorsi, ma si avvicina l'ok. Nel pomeriggio è stato presentato il progetto di completamento del nuovo stadio con la tribuna centrale, l'area parcheggio e i lavori al manto erboso. "Va migliorato, ma siamo pronti per ospitare qualsiasi squadra per il ritiro e ci auguriamo che sia l'Avellino. - ha spiegato il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio - Inizieremo alcune attività ludico-sportive su questo campo per i giovani che avranno a disposizione un campo comunale dopo 30 anni".

Sull'Avellino: "Mi esprimo con l'ufficialità. Siamo sulla buona strada. La società dell'US Avellino è contenta di quello che è stato il risultato raggiunto fin qui e gli sforzi. - ha affermato il primo cittadino del comune irpino - Nel prossimo anno sarà un gioiellino con una tribuna di oltre mille posti, con il completamento dell'area esterna. Cercheremo di dare una struttura che Mercogliano non aveva da tempo".

L'architetto Vincenzo Maria Genovese ha presentato i tempi per la realizzazione della tribuna. I lavori dovrebbero durare circa otto mesi, ma D'Alessio indica un'alternativa per l'estate ormai alle porte in vista del ritiro: "Stiamo lavorando, nei limiti delle possibilità delle casse comunali e qualche amico che ci sta aiutando, per creare una tribuna mobile. Non voglio anticipare nulla perché poi non riusciamo a realizzare quello che dobbiamo realizzare e dicono che il sindaco fa sempre un passo di troppo. Sono un ottimista e tento di lanciare un messaggio positivo come quello di ospitare l'Avellino a Mercogliano. È l'ambiente adatto per una squadra di calcio, inizieremo probabilmente quest'anno e sicuramente continueremo il connubio sport-turismo. Guardiamo al futuro e Mercogliano non è seconda a nessuno".

"Nelle scorse ore ho chiuso un accordo con un'azienda che produce la sabbia silicea utile a sistemare il manto in erba naturale: 60 tonnellate entro i prossimi 15 giorni a disposizione per il terreno di gioco. Per il luglio sarà un biliardo e da quel momento in poi sarà solo manutenzione come richiesto dall'US Avellino. - ha aggiunto il presidente della Consulta Comunale Sport e Spettacolo di Mercogliano, Bruno Iovino - Sarà un biliardo e non ci sono dubbi. Le scelte toccano ad altri. Metteremo le migliori condizioni. Saremo onorati di avere la squadra qui".