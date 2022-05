Serie C: flop Reggiana, Vecchi in semifinale. Playoff, risultati e date D'Angelo titolare, ma la sua gara dura meno di 40 minuti. Feralpisalò avanti

La Feralpisalò è la prima semifinalista dei playoff di Serie C 2022. La squadra lombarda vince anche in trasferta ed elimina la Reggiana. Risultato di 1-2 in casa dei granata per gli uomini di Stefano Vecchi, seguito dall'Avellino: doppia vittoria per la Feralpisalò, che accede alle Final Four degli spareggi promozione. Il tecnico bergamasco supera quanto fatto nella scorsa stagione quando con il Sudtirol fu sconfitto dall'Avellino di Piero Braglia al secondo turno nazionale.

La doppietta di Luca Miracoli (gol al 34' e al 35') blinda il passaggio del turno per la Feralpisalò. Aimo Diana, costretto a una rimonta disperata, opta per un doppio cambio al 38': fuori Daniele Sciaudone e l'ex biancoverde, Sonny D'Angelo, titolare dopo la panchina nel match d'andata. In avvio di ripresa, la Reggiana va a segno con Michele Cremonesi, ma il gol al 48' non apre alla rimonta degli emiliani, fuori dai playoff dopo 180 minuti di partecipazione per un ingresso maturato in ritardo in virtù del ruolo di big determinato dal secondo posto nel girone B. In serata Padova, Palermo e Catanzaro sono chiamate a rispondere al tentativo di rimonta di Juventus Under 23, Virtus Entella e Monopoli. Le teste di serie possono perdere anche con un gol di scarto dopo le vittorie nei match d'andata.

Serie C - Playoff - Fase Nazionale

Secondo Turno - Ritorno

Reggiana - Feralpisalò 1-2

Catanzaro - Monopoli (21/5 ore 18)

Padova - Juventus U23 (21/5 ore 20.30)

Palermo - Virtus Entella (21/5 ore 21)

Secondo Turno - Andata

Juventus U23 - Padova 0-1

Virtus Entella - Palermo 1-2

Feralpisalò - Reggiana 1-0

Monopoli - Catanzaro 1-2

Le teste di serie (le squadre che hanno giocato l'andata in trasferta) avranno accesso al secondo turno in caso di parità complessiva dopo 180 minuti.