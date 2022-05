Reggiana ko, vola via un bonus. Ma l'Avellino ne ha altri due: ecco quali Dai playoff di Serie C al mercato di Serie A: tutto passerà per il calciomercato futuro

La Reggiana è fuori dalla lotta promozione. La squadra emiliana è stata eliminata dalla Feralpisalò di Stefano Vecchi. È durata appena un turno la partecipazione ai playoff per i ragazzi di Aimo Diana, reduci dal testa a testa in campionato, nel girone B, con il Modena e in attesa lungo i match degli spareggi prima dell'ingresso nel secondo turno nazionale in virtù del ruolo da big determinato dal secondo posto nel raggruppamento. Appena 180 minuti per due sconfitte, la prima in trasferta, la seconda in casa, e la Reggiana dice addio ai sogni di promozione in Serie B. L'Avellino non potrà contare, invece, su uno dei due bonus legati alla cessione di Sonny D'Angelo. Nell'accordo stipulato a gennaio c'era l'introito garantito per i lupi in caso di promozione dei granata in Cadetteria.

Un bonus vola via, ma resta l'altro legato alla rivendita del centrocampista palermitano. Il club emiliano dovrà riservare una percentuale agli irpini. E non va dimenticato il medesimo aspetto per Fabiano Parisi. L'esterno difensivo serinese, fresco di convocazione per lo stage della Nazionale con il ct Roberto Mancini, è stato ceduto all'Empoli nel 2020 per 450mila euro più 200mila di bonus in caso di promozione in A dei toscani, già ricevuti dall'Avellino con il ritorno degli azzurri in massima serie nel 2021, e il 10 per cento sulla cifra per la successiva rivendita. Parisi è seguito con attenzione dalle big italiane, dal Napoli all'Inter, e da rumors sembra possibile la cessione dei toscani in estate.