Serie C: il Palermo vola, equilibrio a Catanzaro. I risultati delle gare playoff Ecco quanto è accaduto nei match d'andata delle semifinali promozione: domenica le sfide di ritorno

Matteo Brunori e Roberto Floriano nei minuti finali del primo tempo ed Edoardo Soleri a pochi minuti dal termine: il Palermo vola sul campo della Feralpisalò e pone una seria ipoteca nel doppio confronto con i lombardi. I rosanero vincono con il risultato di 0-3 e vedono la finale promozione per la Serie B. È la quinta vittoria consecutiva in trasferta, la terza nei playoff, per il Palermo, che batte i ragazzi di Stefano Vecchi, ora spalle al muro e costretti al successo con tre gol di scarto al "Barbera" nel match di ritorno per raggiungere almeno i supplementari. Equilibrio, invece, a Catanzaro: 0-0 al "Ceravolo" tra i calabresi e il Padova. Si deciderà tutto in terra veneta per il passaggio del turno, per il pass che vale la finale promozione.

Serie C - Playoff - Final Four

Semifinale - Andata

Catanzaro - Padova 0-0

Feralpisalò - Palermo 0-3

Semifinale - Ritorno

Padova - Catanzaro (29/5 ore 19)

Palermo - Feralpisalò (29/5 ore 20.30)

In caso di parità al termine delle due sfide si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.