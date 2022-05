Calcio, ma non solo: la passione sportiva di De Mita con l'Avellino in A Il derby col Napoli e il contatto Anastopoulos-Garella: "Non avevo gli occhiali, li ho messi dopo"

L'Avellino vincente e protagonista in Serie A negli anni della guida politica nazionale di Ciriaco De Mita, prima da segretario della Democrazia Cristiana e poi anche da presidente di partito e soprattutto del Consiglio dei ministri, incarico ricevuto proprio pochi giorni prima della retrocessione della squadra biancoverde in Serie B e salutato poco dopo il primo vano tentativo dei lupi di ritorno in massima serie nel 1989: l'intreccio calcio-politica fa parte della storia italiana, non solo demitiana e lo sport rientrava nelle passioni del leader di Nusco, che quando poteva seguiva l'Avellino allo stadio "Partenio", ma anche in trasferta, non solo nel decennio vissuto in A.

Dalle promozioni al primo dei 20 derby con il Napoli con Pietro D'Elia di Salerno arbitro e all'ultimo in terra irpina, il diciannovesimo della serie, nell'impianto di contrada Zoccolari: l'allora segretario della DC seguì la gara tra i lupi e i partenopei con Diego Armando Maradona in campo e in compagnia dell'ex presidente del Senato, Nicola Mancino, di Luca Cordero di Montezemolo e di Gianni Agnelli in tribuna Montevergine. L'Avvocato raggiunse prima Avellino in elicottero per poi arrivare al "Partenio" in compagnia di Enzo Venezia, sindaco del capoluogo dal 1984 al 1989. Sul rigore richiesto in quella gara dall'Avellino per il contatto Anastopoulos-Garella, alla domanda del giornalista RAI, Italo Kuhne, De Mita rispose: "Non avevo gli occhiali, li ho messi dopo". L'ulteriore riprova dell'umorismo anche in ambito sportivo.

La famiglia De Mita ha legato la passione sportiva non solo all'Avellino e al calcio. Il figlio del presidente, Giuseppe, è stato dirigente della Lazio nella gestione di Sergio Cragnotti, ricco di successi per i biancocelesti, ma anche dell'US Avellino nell'era Pugliese, nella Serie B 2005/2006. Innegabile anche l'attenzione rivolta al basket e alla Scandone Avellino. Il nipote, Giuseppe, vice presidente della Regione Campania dal 2010 al 2013, era al tavolo della conferenza stampa quando fu presentato l'ingresso di Gianandrea De Cesare nella società cestistica, ma anche negli anni precedenti con la sponsorizzazione Air e l'evoluzione del club (parteciperò anche alle assemblee pubbliche nelle fasi di crisi del club). Insomma, De Mita ha segnato una lunga epoca per la città e per la provincia anche con la passione per il calcio, ma non solo.