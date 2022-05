Avellino, occhio agli svincolati di lusso. Staff tecnico, le ultime In Serie C sarà definizione della finale playoff, della sfida per la quarta promozione in palio

È il giorno delle gare di ritorno delle semifinali playoff. C'è grande attesa per le ultime sfide della post-season con il Palermo lanciato verso la finale nella gara casalinga contro la Feralpisalò dopo il 3-0 in trasferta e con l'equilibrio tra il Catanzaro e il Padova. L'Avellino vive, invece, ore d'analisi per la rosa e per lo staff tecnico dopo aver annunciato Roberto Taurino per la panchina.

Si guarda anche agli svincolati di lusso del girone per la rosa 2022/2023 e spunta il profilo di Mario Mercadante. Il classe '97 è stato protagonista nel Monopoli, elimitato solo nei quarti playoff dal Catanzaro dopo aver superato il Cesena ribaltando il doppio confronto in casa dei romagnoli proprio con una doppietta su rigore del difensore. Terzo nella linea a 3 proposta lungo la stagione dai pugliesi, Mercadante è in scadenza contrattuale (30 giugno 2022) dopo 40 presenze e 7 gol tra regular season e playoff con qualità da rigorista confermate anche nell'ultima sfida giocata dal Monopoli contro la Virtus Francavilla di Taurino e decisa da un penalty trasformato dal difensore per il risultato che ha determinato l'uscita di scena dei biancazzurri dai playoff

Svincolati di lusso, ma anche qualche pupillo del tecnico salentino nello scenario e intanto dovrebbe mancare poco per l'ufficialità dei componenti dello staff tecnico e medico. Si prefigura il ritorno del preparatore atletico, Pietro La Porta. Per gli altri ruoli ci sarà continuità di collaborazione per Taurino, che avrà al suo fianco i collaboratori delle ultime esperienze.