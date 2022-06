L'irpino Garofalo saluta Foggia. L'ex Avellino vola in Serie B, c'è il Brescia Biancoverde nel 2020, poi il passaggio ai satanelli dopo pochi mesi e l'esplosione con Zeman

Vincenzo Garofalo saluta il Foggia e si legherà al Brescia. C'è la Serie B nel futuro del centrocampista irpino, ex Avellino, reduce dalla stagione vissuta da protagonista con i satanelli. Il mediano, originario di Lioni, ha salutato la piazza foggiana sui canali ufficiali social con una lettera e sul post Instagram ci sono già i primi commenti dei tifosi bresciani per il volto nuovo delle rondinelle. Approdo in Cadetteria, quindi, per Garofalo, biancoverde nella stagione 2019/2020, ingaggiato dal Foggia a parametro zero dopo pochi mesi e autore di ottime prestazioni con 5 reti in 27 gare nell'ultimo campionato di Serie C sotto la guida di Zdenek Zeman. La crescita con il tecnico boemo è stata sottolineata dallo stesso Garofalo nel lungo messaggio di saluto.

Il post social - "Grazie Foggia! Grazie per questi 2 anni che non dimenticherò mai! Grazie per avermi accolto e fatto sentire a casa! Grazie per il vostro calore che ci ha accompagnato in giro per l’Italia! Grazie perchè tra gli alti e i bassi ci avete fatto sentire sempre la vostra vicinanza! Grazie a tutte le persone che questa esperienza mi ha dato la fortuna di conoscere! Grazie a tutti i miei compagni di squadra, la mia seconda famiglia! Grazie al Mister Zeman e il suo staff che mi ha insegnato tantissimo! Grazie a tutte quelle persone che lavorando dietro le quinte fanno sì che non manchi mai nulla! Non basterebbero altri 1000 grazie per esprimere ciò che mi avete trasmesso in questi intensi due anni. Foggia vive di calcio e nelle 67 occasioni in cui ho avuto l’onore di indossare questa maglia ho sempre lottato e sofferto per difendere questi colori . Semplicemente grazie perchè mi avete fatto sentire uno di voi e capire che il Foggia non è solo una squadra di calcio ma molto di più..."

Foto: il ritorno di Garofalo ad Avellino il primo febbraio 2020